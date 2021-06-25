На Кубани за четыре месяца ввели в экспулатацию 1, 2 млн квадратов жилья

Об этом стало известно на заседании чиновников в краевой администрации

В Краснодарском крае за четыре месяца ввели в эксплуатацию 1,2 миллион квадратов жилья. Это ¼ от годового плана. Всего в эксплуатацию должны ввести 4,3 миллиона квадратов.

- За первые четыре месяца мы ввели уже 1,2 млн кв. метров. Губернатор региона поставил задачу осваивать территории комплексно с приоритетом на социальную инфраструктуру, - сообщил вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

Кроме того, до 1 августа в регионе разработают единую концепцию жилой застройки. Проекты, которые не будут ему соответствовать, не будут согласованы.