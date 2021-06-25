Лучшие выпускники Кубани получат по сто тысяч рублей при поступлении в вузы

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новую премию для студентов-первокурсников Кубани объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Сто тысяч рублей смогут получить самые талантливые первокурсники края, поступившие в университеты Краснодарского края.

- В этом году мы впервые поощряем тех, кто хорошо проявил себя за время учебы в школе и поступит в наши университеты на направления, которые наиболее приоритетны в регионе. Лучшие из вас получат премию в сто тысяч рублей, - сказал Кондратьев.

Деньги выплатят 140 школьникам, поступившим на направления «Математика и механика», «Сельское, лесное, рыбное хозяйство», «Техника и технологии строительства», «Промышленная экология и биотехнологии», «Педагогическое образование», «Информатика и вычислительная техника», а также «Клиническая медицина».