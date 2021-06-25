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Общество25 июня 2021 17:21

На Кубани на 35% снизилось количество преступлений среди подростков

Специалисты анализировали правонарушения, совершенные в наркотическом опьянении
София ФОМЕНКО
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Эта информация стала известна на совещании в краевой администрации

Эта информация стала известна на совещании в краевой администрации

С начала 2021 года в Краснодарском крае снизилось количество преступлений среди подростков, которые они совершали под действием наркотиков.

– За пять месяцев 2021 года в крае на 35% снизились показатели преступлений среди подростков, совершенных в наркотическом опьянении. Активизируем работу по устранению рекламы наркотиков на улицах и в мессенджерах, - сказал вице-губернатор края Александр Власов.

Чиновник отметил, что главной профилактикой против наркотиков для подростков является их занятость, поэтому обществу важно организовать досуг школьников.