В Ейске начальник судебных приставов выбрасывал деньги в окно, чтобы избавиться от взятки

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В Ейске осудили бывшего начальника судебных приставов Михаила Борща. Следствие и суд установили, что мужчина в июне 2013 году получил триста тысяч рублей за помощь в выселении жильцов из дома. Он ехал с деньгами в автомобиле, когда увидел, что за ним следят сотрудники ФСБ. Тогда Борщ решил избавиться от взятки и стал выбрасывать купюры из машины. Его задержали.

Однако еще до возбуждения уголовного дела мужчина успел скрыться. Он отсиживался в Рязанской области и несколько лет находился в федеральном розыске. В мае 2020 года его задержали второй раз.

- Приговором суда Михаилу Борщу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Также Борща лишили права заниматься должности на государственной службе на два года.