На Кубани производство антисептиков и средств дезинфекции выросло в 20 раз в 2020 году

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани производство антисептиков и средств дезинфекции выросло в 20 раз за 2020 год. В регионе химическая промышленность вошла в тройку отраслей-лидеров. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Во время пандемии на уровне региона был закрыт острый дефицит в этой продукции, - отметил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов

Сейчас в крае работают девять производителей санитайзеров и средств дезинфекции. Свою продукцию они поставляют не только на Кубань, но и в другие регионы. Они производят порядка 150 тонн обеззараживающей жидкости в сутки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в колонии для осужденных на Кубани заработал цех по производству антисептиков. Новое оборудование позволяет производить до 5 тонн продукции в день.