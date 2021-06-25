Дождь в Краснодаре Фото: Варвара ДЫМ

Кубанцев снова ждут дождливые выходные. Настоящее лето не задерживается в регионе. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В течение суток в Краснодаре будет переменная облачность, - рассказали синоптики. – Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 20 до 22°С, днем от 27 до 29°С.

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды напомнили, что до конца суток 25 июня местами действует предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоявлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. Температура воздуха ночью от 18 до 23°С, днем от 27 до 32°С, местами в восточной половине края - до 34°С.

На Черноморском побережье тоже осадки, температура воздуха ночью от 18 до 23°С, днем от 25 до 30°С.