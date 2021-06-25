Краснодарский застройщик организовал бесплатную вакцинацию для сотрудников

Фото предоставлено компанией "ЮгСтройИмпериал"

Вероятность заражения COVID-19 до сих пор крайне высока. Важно быстро среагировать и сформировать коллективный иммунитет, чтобы обезопасить себя, своих коллег и близких людей. Следуя рекомендациям, строительная компания "ЮгСтройИмпериал" одной из первых организовала бесплатную вакцинацию для своих сотрудников и их семей. В назначенное время врачи и медсестры городской поликлиники №7 приехали в главный офис компании и сделали вакцину на выбор - Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак. Всего процесс вакцинации занял более трех часов. Участникам выдали сертификат, с которым они придут на второй этап.

- Прививаться лучше, чем болеть! Наша компания услышала призыв губернатора Краснодарского края, и мы организовали вакцинацию в нашем офисе, - сказал заместитель председателя совета директоров "ЮгСтройИмпериал" Станислав Николенко.