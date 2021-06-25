С куриное яйцо: Аномальный град накрыл Кубань

Фото: https://t.me/kondratyevvi

Краснодарский край накрыла стихия. В регионе опять прошел сильный град. Но на это раз его размер был аномальным: с куриное яйцо.

Фото: https://t.me/kondratyevvi

Стихия обрушилась на Мостовской и Апшеронский район. По предварительным данным, повреждены крыши частных домов.

Фото: https://t.me/kondratyevvi

- Самое главное, что системы жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Поручил ситуацию держать на контроле. Сейчас важно, чтобы на месте оперативно отработали межведомственные группы — обследовали территорию и оценили ущерб, - прокомментировал ситуацию губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщалось ранее, последствия непогоды на Кубани 25 июня 2021 принесли жителям региона немало неприятностей. Летние шторма продолжает испытывать край на прочность. 24 июня на краевой центр обрушился сильный ливень, который подтопил дороги и улицы. И вот сегодня ситуация повторилась - грозовые тучи снова затянули разные районы города.