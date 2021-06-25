Видео аномального града на Кубани

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Опубликовано видео атаки аномального града в Мостовском и Апшеронском районе. Жители буквально спасали детей во время стихии: с неба сыпались ледяные камни.

По предварительным данным, повреждены крыши частных домов и растения, уничтожены посевы.

- Самое главное, что системы жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Поручил ситуацию держать на контроле. Сейчас важно, чтобы на месте оперативно отработали межведомственные группы — обследовали территорию и оценили ущерб, - прокомментировал ситуацию губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщалось ранее, последствия града на Кубани принесли жителям региона немало неприятностей. Летние шторма продолжает испытывать край на прочность.