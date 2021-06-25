Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2021 21:23

Видео аномального града на Кубани

Появилось видео гигантской ледяной крупы
Зоя ВИШНЕВАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: https://t.me/kondratyevvi

Фото: https://t.me/kondratyevvi

Опубликовано видео атаки аномального града в Мостовском и Апшеронском районе. Жители буквально спасали детей во время стихии: с неба сыпались ледяные камни.

По предварительным данным, повреждены крыши частных домов и растения, уничтожены посевы.

- Самое главное, что системы жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Поручил ситуацию держать на контроле. Сейчас важно, чтобы на месте оперативно отработали межведомственные группы — обследовали территорию и оценили ущерб, - прокомментировал ситуацию губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщалось ранее, последствия града на Кубани принесли жителям региона немало неприятностей. Летние шторма продолжает испытывать край на прочность.

Видео аномального града на Кубани
Видео: https://t.me/kondratyevvi