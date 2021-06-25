Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию в районах Кубани, где прошел сильный град. В результате непогоды пострадали жилые дома в Мостовском и Апшеронском районах. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Сейчас важно, чтобы на месте оперативно отработали межведомственные группы — обследовали территорию и оценили ущерб, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас сотрудники администрации Мостовского района проводят подворовой обход. Их цель - определить степень ущерба, который нанес аномальный град.

По данным министерства ГО и ЧС, в Псебае пострадали восемь домов. Сотрудники спасательных служб оперативно устранили повреждения. В станице Андрюки град повредил кровли 36 домовладений. Также в результате непогоды была повреждена крыша Дома культуры.

Как сообщалось ранее, Краснодарский край накрыла стихия. В регионе опять прошел сильный град. Но на это раз его размер был аномальным: с куриное яйцо.