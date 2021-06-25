На Кубани поезд насмерть сбил девушку из Санкт-Петербурга

Фото: архив КП

На Кубани поезд насмерть сбил жительницу Санкт-Петербурга. Трагедия произошла на железнодорожном переезде в районе Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Как пояснил машинист, он увидел девушку на рельсах, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Но трагедии избежать не удалось.

- От полученных травм 27-летняя уроженка северной столицы скончалась на месте, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.