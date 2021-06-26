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Общество26 июня 2021 0:16

Крыши до дыр разбил град на Кубани

Жители показали, как ледяная крупа превратила кровлю в решето
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Крыши до дыр разбил град на Кубани. Жители показали, как ледяная крупа превратила кровлю в решето.

В Мостовском районе прошел грозовой фронт в виде дождя и града. За четверть часа выпало около 55 мм осадков.

- Град повредил кровли и остекления частных домовладений в поселке Псебай и станице Андрюки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что на территории края сохраняют свое действия экстренные предупреждения по комплексу неблагоприятных метеоусловиях.

Крыши до дыр разбил град на Кубани
Видео: @you_andreeva