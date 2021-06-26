Крыши до дыр разбил град на Кубани. Жители показали, как ледяная крупа превратила кровлю в решето.

В Мостовском районе прошел грозовой фронт в виде дождя и града. За четверть часа выпало около 55 мм осадков.

- Град повредил кровли и остекления частных домовладений в поселке Псебай и станице Андрюки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что на территории края сохраняют свое действия экстренные предупреждения по комплексу неблагоприятных метеоусловиях.