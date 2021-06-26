Светлана Радионова
Руководитель Росприроднадзора приехала на Кубань. Светлана Радионова осмотрит проблемные объекты региона. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
- Добрый вечер, Краснодар! – написала руководитель Росприроднадзора под фото из аэропорта.
По данным источника, в числе других Светлана Радионова планирует проинспектировать свалку Белореченске.
Как сообщалось ранее, в Сочи прошло совещание, посвященное вопросам транспортировки твердых коммунальных отходов на полигоны и их последующей утилизации. Среди его участников была руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.