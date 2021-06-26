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Общество26 июня 2021 0:48

Руководитель Росприроднадзора приехала на Кубань

Светлана Радионова осмотрит проблемные объекты региона
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Светлана Радионова

Светлана Радионова

Руководитель Росприроднадзора приехала на Кубань. Светлана Радионова осмотрит проблемные объекты региона. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

- Добрый вечер, Краснодар! – написала руководитель Росприроднадзора под фото из аэропорта.

По данным источника, в числе других Светлана Радионова планирует проинспектировать свалку Белореченске.

Как сообщалось ранее, в Сочи прошло совещание, посвященное вопросам транспортировки твердых коммунальных отходов на полигоны и их последующей утилизации. Среди его участников была руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.