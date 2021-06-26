Что произошло за ночь 26 июня: град прошел в двух районах Кубани

Фото: kondratyevvi

Узнали, что произошло за ночь 26 июня на Кубани.

Накануне град прошел в Мостовском и Апшеронском районах Краснодарского края. Льдины побили крыши частных жилых домов. Выпало 55 мм осадков.

По данным МЧС от града повреждены кровли и остекления частных домовладений в поселке Псебай и станице Андрюки, в том числе пострадала крыша на одном социально-значимом объекте – ДК.

- В станице Андрюки пострадало 36 домов, в поселке Псебай – 8. На Доме культуры поврежденные листы кровли оперативно заменили, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Штормовые предупреждения по ливням и граду на Кубани действуют и сегодня, 26 июня, до конца дня.

Также из последних новостей на утро 26 июня – россияне аннулировали уже 70 процентов путевок в Краснодарский край, 30 процентов бронирований в июле также отменены.

Гендиректора винодельческой компании задержали за развращение малолетних в Краснодаре. 50-летний мужчина приставал к девочкам 11 и 12 лет.