Погода в Краснодаре 26 июня: город накроет ливень

Лить в городе будет все выходные Фото: Варвара ДЫМ

Узнали, какой будет погода в Краснодаре 26 июня. Над городом нависли черные грозовые тучи. Дождь будет лить в течение дня, местами сильный. Но при этом температура воздуха днем будет держаться на отметках 26-28 градусов тепла.

- В Краснодаре 26 и 27 июня дождливо. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. В крае в отдельных районах ожидается сильный дождь с градом. На Черноморском побережье переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что крыши до дыр разбил град на Кубани. Жители показали, как ледяная крупа превратила кровлю в решето.