Температура воды в Черном море 26 июня 2021: теплее всего в Анапе и Геленджике

Температура воды в Черном море 26 июня Фото: Варвара ДЫМ

Сезон отпусков в самом разгаре, все едут к побережью. Но из-за дождей в Краснодарском крае, море еще не успело прогреться для комфортных температур.

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какая температура воды в Черном море 26 июня 2021.

- Лучше всего море прогрелось в Анапе, Геленджике и Новороссийске, там температура воды на сегодня 24 градуса. В Туапсе и Сочи – море 22 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным специалистов в Голубой Бухте Геленджика температура воды 26 июня поднялась до отметки 23,3 градуса.

Стоит отметить, что до 26 градусов прогрелось Азовское море, сейчас можно в воде с такой температурой окунуться в Приморско-Ахтарске, в Ейске и Темрюке вода в море нагрелась до 25 градусов.