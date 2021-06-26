Жители Новороссийска записали обращение к президенту в защиту Волочаевского пляжа и Пионерской рощи

Скриншот с видео

Жители Новороссийска продолжают бороться за Волочаевскйи пляж и Пионерскую рощу. Активисты записали эмоциональное видео обращение к президенту России Владимиру Путину. Они попросили остановить застройку и оставить людям хотя бы маленький клочок природы.

- Просим коммерсантов и олигархов убрать руки с южного берега Черного моря! Нам нужно здоровье, счастье и улыбки наших детей. У нас забирают Пионерскую рощу, скверы и парки! Мы просим остановить этот беспредел! – просят в обращении жители.

Уточним, что в районе Волочаевского пляжа планируется возвести морской контейнерный терминал. Но старожилы против этой застройки.

Стоит отметить, что проблема тянется с прошлого года. Еще тогда местные власти отреагировали и объяснили, что там, где активисты хотят оставить пляж, — промышленная зона между двух терминалов, необследованное дно и купание в этой зоне запрещено.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным состоятся 30 июня в полдень.