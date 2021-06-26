На Бугазской косе в Анапе сняли запрет на занятия кайтсерфингом и виндсерфингом

Фото: facebook.com/konstantinbobovik

Бугазскую косу под Анапой планировали включить в природоохранную зону. Это могло помешать виндсерферам и кайтбордерам тренироваться. А это одно из главных мест для тренировок.

Накануне президент «Федерации кайтинга и вейкбординга» Константин Бобовик сообщил, что их организация отстояла сохранение рекреационных территорий на Бугазской косе, а также благодаря поддержке Министерства Туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края сняли запрет на занятия кайтсерфингом и виндсерфингом.

- Здесь также благоустроят зону в едином стиле, к 1 августа будет готов проект. Уже сегодня регулярно на территории Бугазской косы работает трансфер. Авто можно оставить перед природным парком на организованной парковке, - добавил Бобовик.