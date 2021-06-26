В Краснодар на ярмарки привезли продукцию из 39 районов края

Фото: krd.ru

Утром в субботу, 26 июня, в краевом центре открылись шесть ярмарок выходного дня. В них принимают участие фермеры, владельцы ЛПХ, индивидуальные предприниматели и представители предприятий из 39 районов края.

- В Краснодар привезли свыше 50 тонн овощей, фруктов, круп, муки и других продуктов. Ярмарки будут работать до трех часов дня на улицах Думенко, Захарова, Героя Яцкова, Одесская, Бургасская и Восточно-Кругликовская, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации города.

Все торговые точки работают с соблюдением санитарных норм. О наличии свободных мест фермеры могут узнать по телефонам: +7(918)3429314, +7(989)8391221.