В Тбилисском районе прошла профилактическая акция «День здоровья»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае активно проводят различные профилактические акции. Так, «День здоровья» накануне провели в станице Тбилисской. Здесь жители смогли бесплатно сделать ЭКГ, УЗИ, маммо- и флюорографию, сдали экспресс-анализы на уровень холестерина и глюкозы и сделали прививки от коронавируса. Также желающие посетили узко направленных специалистов.

- Мероприятие в Тбилисской приурочили к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сегодня другая акция «Кубань - край здоровых людей» проходит в станице Новопокровской. Здесь пациентов также принимают без записи, медики осматривают людей для раннего выявления заболеваний. А 29 и 30 июня в Гулькевичской больнице проведут диспансеризацию населения.