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Общество26 июня 2021 10:29

Из-за ливня на дороги Краснодара выехали 20 водооткачивающий машин

Спецтехника дежурит на участках, где нет ливневок
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

На Краснодар с утра обрушился ливень. Синоптики говорят, что дождь в городе будет идти целый день. Для ликвидации последствий на дороги города выехала спецтехника.

- 20 водооткачивающих машин дежурят на участках улично-дорожной сети, где отсутствует сеть ливневой канализации. Утром от жителей поступила одна заявка на откачку воды — в районе улицы Репина — сейчас ее отрабатывают, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Также для ликвидации возможных подтоплений специалисты направлены в район путепровода по улице Переходной, в район Вишняковского рынка.

- В настоящее время движение транспорта не затруднено. Ситуацию на дорогах продолжают мониторить специалисты ЕДДС, - добавили в администрации города.

По прогнозу дождь в краевой столице будет лить все выходные.