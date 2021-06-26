На Кубани в ДТП погибла женщина-водитель, три человека госпитализированы

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ДТП с тремя машинами случилось вечером 25 июня недалеко от станицы Петровской Славянского района. По предварительным данным, 52-летний мужчина Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Лада Калина». За рулем отечественной легковушки была 50-летняя женщина. От удара «Ладу отбросило в Datsun.

- Женщина-водитель погибла на месте. Водитель Volkswagen и два его пассажира госпитализированы, - сообщили УГИБДД ГУ МВД Краснодарского края.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.