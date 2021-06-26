В Геленджике на месте мусорного полигона сделают зеленую зону

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Полигон твердых коммунальных отходов в Геленджике занимает площадь в 11 гектаров. Он уже пять лет не эксплуатируется, но все равно представляет угрозу экологии. В связи с этим власти решили рекультивировать свалку, а на ее месте создать зеленую зону.

- Старая свалка несет угрозу для окружающей среды. Из-за отсутствия необходимого оборудования идет неконтролируемое выделение свалочного газа, который отравляет все вокруг, - отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что в ближайшее время полигон будет узаконен, затем рекультивируюи и закроют. А в будущем на этом месте будет зеленая зона.

На данный момент в Геленджике разрабатывают новый генплан города. Изменения для этой территории также учтут.