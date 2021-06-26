Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июня 2021 12:01

Жители Сочи пожаловались на отсутствие вакцины от коронавируса на курорте

Власти назвали сроки новой поставки
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи 26 июня жители и гости курорта не смогли сделать прививки от коронавируса. Они пожаловались на то, что препараты закончились и в поликлиниках и в мобильных пунктах. Власти отреагировали на ситуацию и назвали сроки новой поставки доз.

- В Краснодарский край, в том числе и Сочи, новая партия вакцины прибудет сегодня, 26 июня. Дефицит будет закрыт в ближайшее время, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

На сегодняшний день всего в Краснодарский край поставлено более 787 тысяч доз вакцин. Все три вакцины присутствуют у нас в регионе. 26 июня ожидается поставка еще более 143 тысяч доз.

Напомним, в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию. В оперштабе Кубани объяснили, что наличие антител не является противопоказанием для вакцинации.