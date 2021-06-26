Команда из Краснодара победила в турнире по информационной безопасности

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре прошли соревнований в области кибербезопасности. Участниками турнира стали более 20 команд студентов из различных регионов России, обучающихся на профильных факультетах.

- Команды решали задачи по обратной разработке, криптографии, поиску комбинации символов и уязвимостей веб-приложений, а также расследовали компьютерные преступления - взломы системы хакерами, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации региона.

Краснодарская команда стала лучшей, специалисты забрали приз в 150 тысяч рублей.