На главном фонтане Краснодара 26 и 27 июня прозвучат композиции Сергея Рахманинова

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В Краснодаре на плоскостном светомузыкальном фонтане каждые выходные играет классическая музыка. 26 и 27 июня посвятили русскому композитору Сергею Рахманинову.

- Из произведений в выходные можно будет услышать музыкальный момент ми минор «Метель», концерт № 2 для фортепиано с оркестром, этюд-картину ля минор «Волк и Красная Шапочка», рапсодию на тему Паганини и другие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что сезон фонтанов в Краснодаре открыли с 24 апреля. А с 1 мая на плоскостном фонтане на Главной площади заиграла музыка. Акцент в этом году делают на музыке всемирно известных композиторов. Одной из новинок этого лета также станет знакомство с музыкой городов-побратимов и городов-партнеров Краснодара.