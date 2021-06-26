В Хадыженске после ливней подтоплено 12 домой и 35 дворов

Люди спасают вещи

На Кубань 26 июня обрушились залповые дожди. Больше всех досталось Хадыженску Апшеронского района. Здесь вода подтопила не только дороги и дворы, но и зашла в дома. В городе работают спасатели.

- В Хадыженске из-за переполнения ливневой канализации произошло подтопление 35 придомовых территорий, в 12 домов вода зашла. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время дождя в городе нет, вода постепенно сходит. От Главного управления МЧС России по региону в Хадыженск выехала оперативная группа.

- В ликвидации последствий от РСЧС привлечено 35 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 5 человека, 2 единицы техники, - добавили в региональном МЧС.

По прогнозам, ливни на Кубани ожидаются все выходные.