В Анапе из-за залповых дождей подтопило 11 дворов

Местами на курорте вода поднялась по колено

Стихия обрушилась на Анапу утром 26 июня. Подтопленными оказались не только дороги, ливневые воды зашли в частные дворы. На месте работают спасатели.

- В Анапе в результате сильного дождя из-за переполнения ливневой канализации произошло подтопление 11 придомовых территорий, в дома вода не заходила. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что в городе откачивают воду. К ликвидации последствий привлечено 37 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человека, 2 единицы техники.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на курорте по дороге на Куматырь молния ударила в столб. Из-за мощного разряда оборвало провода, они упали на землю и загорелись.

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