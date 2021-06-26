Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июня 2021 15:19

В Анапе из-за залповых дождей подтопило 11 дворов

Последствия ликвидируют рабочие
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Местами на курорте вода поднялась по колено

Местами на курорте вода поднялась по колено

Стихия обрушилась на Анапу утром 26 июня. Подтопленными оказались не только дороги, ливневые воды зашли в частные дворы. На месте работают спасатели.

- В Анапе в результате сильного дождя из-за переполнения ливневой канализации произошло подтопление 11 придомовых территорий, в дома вода не заходила. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что в городе откачивают воду. К ликвидации последствий привлечено 37 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человека, 2 единицы техники.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на курорте по дороге на Куматырь молния ударила в столб. Из-за мощного разряда оборвало провода, они упали на землю и загорелись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Потоки воды сбивают с ног»: В городах Краснодарского края разбушевалась стихия, вода зашла в дома

А под Анапой разрядом молнии сбило провода с электроопоры (читайте далее)