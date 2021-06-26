В Краснодаре состоялся абрикосовый праздник в честь сдачи дома

Фото пресс-службы застройщика

Большой семейный праздник в честь передачи ключей собственникам первого фруктового квартала «Абрикосово» организовал краснодарский застройщик «ЮгСтройИмпериал» для новоселов комплекса.

Угощения для взрослых и детей на любой вкус: мороженое, сладкая вата, попкорн, лимонад и фраппучино. Аниматоры развлекали всех кто пришел получить ключи от своей квартиры мечты, а музыканты заряжали гостей праздника драйвом и позитивом. Самые активные получали в подарок настоящие ящики полные сочных абрикосов.

Дети вместе с родителями с удовольствием фотографировались на необычной фотозоне с огромными абрикосами, участвовали в веселых аттракционах и конкурсах от ведущего и делали себе тату и аквагрим. Даже летний дождь ничуть не испортил прекрасное настроение всех присутствующих – ведь действительно есть чему радоваться!

Не каждый день получаешь ключи от квартиры в прекрасном комплексе с уникальной архитектурой, современными детскими и спортивными площадками воркаут, закрытым подземным паркингом, фитнес-клубом и магазинами во дворе и даже зоной барбекю.