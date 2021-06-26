На Кубани приезжий пытался незаконно отправить за границу орден деда

Обстоятельства выясняются Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае 54-летний мужчина пытался незаконно продать орден Отечественной войны II степени. Его перехватили на почте в Армавире.

- Мужчина направил заказное письмо с орденом из Армавира в Армению. Там его должен был получить покупатель. Но госнаграду перехватили, а мужчину задержали, - сообщил «Комсомольской правде»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Специалисты провели экспертизу. В заключении говорится, что награда является культурно-исторической ценностью. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот государственных наград. Расследование продолжается.