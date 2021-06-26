Новый полигон в Белореченском районе начнут строить в 2022 году

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В Белореченском районе уже несколько лет остро стоит вопрос проблем хранения и сортировки ТБО. Лимиты полигона уже превышены в полтора раза. Сюда ежегодно свозят 580 тысяч тонн твердых коммунальных отходов с четырех районов края: в Белореченского, Апшеронского, Туапсинского и Горячеключевского. На сегодняшний день не справляется с загруженностью.

Для нового полигона в районе определили участок.

– Совместно с активистами и экологами приняли решение о строительстве второй очереди полигона. Общественные слушания с жителями проведем уже в июле. Также определили участок для нового полигона в Белореченской зоне площадью 25 гектаров. Планируем начать его строительство в 2022 году, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава края отметил, что для компенсации неудобств жителей в пятикилометровой зоне от полигонов и пунктов сортировки мусора введут льготный тариф. Он затронет более 470 тысяч человек.

Стоит отметить, что несколько крупных инвесторов планировали приступить к строительству новых полигонов, но отказались из-за того, что общественники, экологи и власти не могли сойтись в выборе участка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Геленджике на месте мусорного полигона сделают зеленую зону. Свалку рекультивируют в ближайшее время.