Жителю Адыгеи дали 11 лет строгача за организацию нарколаборатории

Скриншот с видео пресс-службы УФСБ России по Республике Адыгея

27-лений житель аула Новая Адыгея в арендованном частном доме организовал нарколабораборию. В ней мужчина производил запрещенные вещества, а потом продавал их. С поличным наркобарона задержали сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея.

- Мужчина был задержан с поличным при изготовлении наркотиков. При обыске на месте изъято наркотическое средство «мефедрон» общей массой 0,347 кг, химическое оборудование и 370 литров реагентов, используемых при производстве наркотических средств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСБ по Республике.

В отношении 27-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. После расследования суд вынес приговор.

- Подсудимый осужден к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей, - добавили силовики.