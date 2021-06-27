Погода в Краснодаре 27 июня: пройдут ливни, прогремят грозы

Дождь в Краснодаре Фото: Варвара ДЫМ

Узнали, какой будет погода в Краснодаре 27 июня. Уже первый месяц календарного лета на исходе, но дожди в краевом центре не прекращаются. В воскресенье город накроет очередной циклон.

- 27 июня в Краснодаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер в краевом центре будет дуть западной четверти 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Краснодаре будет от 27 до 29°С.

Синоптики напомнили, что в выходной в отдельных районах Кубани ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений: ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с.