Погода в Сочи 27 июня: курорт накроет циклон

В Сочи ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза Фото: Юлия БАРАНОВА

Узнали, какой будет погода в Сочи 27 июня. Уже первый месяц календарного лета на исходе, но дожди не отпускают курорт. В воскресенье город попадет под власть очередного циклона.

- 27 июня в Сочи ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей. - Ветер слабый до умеренного, при грозе до сильного. Температура воздуха от 23 до 28°С.

Напомним, что в выходной в отдельных районах Кубани ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений: ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.