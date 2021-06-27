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Общество27 июня 2021 9:34

Погода в Сочи 27 июня: курорт накроет циклон

Погода в Сочи 27 июня не будет солнечной
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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В Сочи ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза

В Сочи ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза

Фото: Юлия БАРАНОВА

Узнали, какой будет погода в Сочи 27 июня. Уже первый месяц календарного лета на исходе, но дожди не отпускают курорт. В воскресенье город попадет под власть очередного циклона.

- 27 июня в Сочи ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей. - Ветер слабый до умеренного, при грозе до сильного. Температура воздуха от 23 до 28°С.

Напомним, что в выходной в отдельных районах Кубани ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений: ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.