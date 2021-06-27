Температура воды в Черном море 27 июня 2021: теплее всего в Анапе

Пляж в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Теплая летняя погода до сих пор не установилась в Краснодарском крае. Дожди не дают прогреться морской воде.

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какая температура воды в Черном море 27 июня 2021.

- Лучше всего море прогрелось в Анапе, Геленджике и Новороссийске, там температура воды на сегодня 24 градуса. В Туапсе и Сочи – море 22 градуса, - сообщает сайт turtella.ru.

По данным специалистов, в Анапе температура воды 27 июня поднялась до отметки 23,3 °С. В Новороссийске – 22,8 °С, в Геленджике - 23°С, в Новомихайловском – 23,2 °С, в Туапсе – 22,6 °С.

По Большому Сочи самая теплая вода в Вардане – 23°С, в Лазаревском – 22°С, в центре курорта – 22,7°С, в Адлере – 22,5°С.