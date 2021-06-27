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Происшествия27 июня 2021 10:47

В Краснодаре подросток без прав врезался в электроопору

В аварии пострадали четыре человека
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Краснодаре 15-летний водитель врезался в электроопору, пострадали 4 подростка. Об этом сообщил начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

- Авария произошла вечером 26 июня. По предварительным данным, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировал Артем Коноваленко. - По факту ДТП проводится административное расследование.

15-летний подросток за рулем Honda Civic не улице Сормовской сбил дорожный знак и врезался в электроопору. В результате аварии пострадали три несовершеннолетних пассажира иномарки и водитель.

В данный момент двое подростков находятся в больницы.

- Состояние пострадавших тяжелое, - прокомментировали в лечебном учреждении.