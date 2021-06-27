Дождь в Краснодаре Фото: Варвара ДЫМ

На Кубани действует штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Прогноз оправдывается, в результате выпадения обильных осадков наблюдались частные подтопления в городах Анапа, Геленджик, Краснодар, Хадыженск, - отметил представитель пресс-службы. - Наиболее сложная обстановка сложилась в посёлке Южный Белореченска района, где произошло подтопление около 150 придомовых территорий.

МЧС России рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры безопасности.