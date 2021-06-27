На Кубани зафиксировано 151 новый случай коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани зафиксировано 151 человек, заболевших коронавирусом. В регионе продолжает расти число выявленных случаев COVID-19. Об этом сообщили региональном оперштабе.

По числу заболевших по-прежнему лидирует Краснодар с 41 положительным тестом на которнавирус, на втором месте - Горячем Ключе – с 21 случаем опасного заболевания, замыает тройку антилидеров Тихорецкий район – 17 инфицированных.

В Анапе 15 зафиксировано 25 новых ковидных пациентов. В Сочи и Лабинском районе – по 8. На территории Апшеронского района пятеро заболевших, в Кореновском районе – четыре.

По три заболевших врачи выявили в Новороссийске, Курганинском, Усть-Лабинском и Павловском районах. По два случая - в Белореченском, Выселковском, Динском, Ейском, Калининском, Кущевском, Красноармейском, Крыловском районах. По одному случаю смертоносной инфекции- в Каневском, Темрюкском, Тимашевском и Мостовском районах.