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На Кубани распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса можно в любом МФЦ. На портале Госуслуг работает сервис, который позволяет получить документ о сделанных прививках. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Пациент, который прошел вакцинацию, может получить прививочный сертификат на сайте Госуслуг в личном кабинете, – рассказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

После второй фазы вакцины жители получат бумажную справку на месте, а в личном кабинете на портале Госуслуг автоматически появится электронный сертификат.

Как сообщалось ранее, на Кубани зафиксировано 151 человек, заболевших коронавирусом. В регионе продолжает расти число выявленных случаев COVID-19. Об этом сообщили региональном оперштабе.

По числу заболевших по-прежнему лидирует Краснодар с 41 положительным тестом на которнавирус, на втором месте - Горячем Ключе – с 21 случаем опасного заболевания, замыает тройку антилидеров Тихорецкий район – 17 инфицированных.