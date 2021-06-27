На Кубани иномарка влетела в патрульный автомобиль ДПС

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На Кубани иномарка столкнулась с патрульным автомобилем ДПС. В аварии никто не пострадал, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 27 июня на 380 км трассы М4 Дон, в районе Горячего Ключа.

По предварительным данным, автомобиль KIA, за рулем которого был 49-летний водитель, не справился с управлением и влетел в стоящий с включенными проблесковыми маячками патрульный автомобиль ДПС. Обе машины получили повреждения.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - рассказали в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.