В отдельных районах прогнозируется туман Фото: Юлия БАРАНОВА

Ливни с грозами и градом накроют Кубань. В отдельных районах прогнозируется туман. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В регионе прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений: ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с, - отметили синоптики.

Ночью и утром в отдельных районах Краснодарского края возможен туман. Ветер будет дуть западной четверти 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 17 до 22°С, на Азовском побережье от 20 до 25°С, днем от 27 до 32°С. На Черноморском побережье ночью от 18 до 23°С, днем от 25 до 30°С.