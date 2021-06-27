Озеро Карасун. Скрин видео из соцсетей.

В Краснодаре озеро Карасун разлилось и затопило набережную. Вместо дорожек в Дмитриевском сквере – вода. Об этом сообщают очевидцы.

- Мало того, что не пройти, сейчас можно только проплыть по скверу, так еще вода затопила провода фонарей, - рассказали местные жители.

Но в мэрии Краснодара обратили внимание, что подача электроэнергии на затопленном участке прекращена.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Дмитриевском сквере Краснодара на тротуаре вдоль озера Карасун появились водоросли. Здесь на участке в 180 метров периодически происходит подтопление, из-за чего и появились водоросли.