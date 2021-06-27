Фото: пресс-службы Упрдор "Черноморье"

В Сочи огромный дуб рухнул на дорогу и стал причиной километровой пробки. Движение на федеральной трассе было остановлено больше, чем на час. Именно столько времени потребовалось, чтобы убрать ствол и ветви, сообщили водители, которые попали в мертвый затор.

- Дерево упало на трассу А-147 Джубга — Сочи, на въезде в поселок Дагомыс. Жертв и пострадавших нет. Транспорт, следовавший по дороге, также не получил повреждений, - пояснили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

Перерыв в движении составил 1 час 10 минут. С 17:55 режим движения в оба направления обеспечен в штатном режиме. Для оперативной ликвидации последствий падения дерева были задействованы сотрудники дорожной эксплуатирующей организации, ГИБДД и МЧС.