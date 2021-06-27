Мэр Краснодара побывал в молодежном лагере, где нет интернета

Фото: krd.ru.

Мэр Краснодара Евгений Первышов побывал в молодежном лагере, где нет интернета. Он пообщался с участниками смены "Мы вместе"

- В День молодежи России посетил наш лагерь "Дубрава". Интернета там нет, - рассказал глава города в своем Телеграм канале.

О своих планах мэру рассказали юные авторы общественных проектов, волонтеры, участники федеральных грантовых конкурсов.

- Территория лагеря организована в формате так называемых станций - мы вместе поиграли в стритбол, ребята презентовали "Модель современного краснодарца", показали танцевальную зарядку, - заключил мэр. - Мы здорово пообщались в неформальной обстановке. Почувствовал себя полноценным участником смены.