В Новороссийске спасатели помогли вызволить девочку-подростка со скального участка горы Колдун

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Девочка-подросток решила спуститься к морю, но застряла на крутом склоне горы неподалеку от поселка Мысхако под Новороссийском. Об этом спасателям сообщили очевидцы.

- К нам обратилась женщина и рассказала, что девочка находится на склоне горы Колдун и не может ни спуститься, ни подняться. Спасатели незамедлительно выехали к подножью, затем пешком дошли до места, где находился подросток. При помощи альпснаряжения специалисты отряда спустились к пострадавшей, успокоили, надели обвязку и вытащили на тропинку, - сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Одеров также призвал родителей проводить с детьми профилактические беседы на тему безопасности.