В станице под Майкопом склоновыми стоками подтопило 60 дворов и 20 домов

Фото: instagram.com/01_mchs_ra

Жилые дома и придомовые территории подтопило склоновыми стоками в станице Курджипской Майкопского района. Накануне там прошел сильный ливень.

- Из-за сильного дождя подтопило 60 придомовых территорий, в 20 домах зашла вода. Социально-значимые объекты в зону подтопления не попали. Объекты жизнедеятельности функционируют в штатном режиме, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Также в ведомстве добавили, что на утро 28 июня воды в жилых домах нет, подтопленными остаются пять приусадебных участков. В случае необходимости на базе Дома культуры будет развернут пункт временного размещения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на выходные в Белореченском районе Краснодарского края после ливней повреждены жилые дома и теплицы, уничтожены посевы.