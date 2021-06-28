Порядка 20 ведущих предприятий Краснодарского края примут участие в международной промышленной выставке

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Около 20 предприятий Кубани представят свои возможности на главной индустриальной, торговой и экспортной площадке страны. С 4 по 8 июня стенды нашего региона займут одну из самых больших площадей на выставке «Иннопром».

– Краснодарский край уже в третий раз привозит на форум лучшие предприятия. С каждым годом они презентуют свою продукцию все более масштабно. В этот раз стенд региона развернут на площади более 250 квадратных метров, – сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На форуме промышленные предприятия края представят станки, системы видеонаблюдения, газовое, радиоэлектронное оборудование, металлургическую продукцию, сельхозтехнику, оборудование для пищеблоков. Кубань рассчитывает найти на выставке новых партнеров и расширить географию экспорта.