Погода в Краснодаре 28 июня: в городе ожидается дождь и жара

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Узнали, какой будет погода в Краснодаре 28 июня. В городе вечером ожидается кратковременный дождь. Но при этом столбики термометров не опустятся, наоборот, синоптики прогнозируют жару.

- В Краснодаре 28 июня ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 28-30 градусов, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю местами кратковременный дождь, в отдельных районах пройдет ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с.