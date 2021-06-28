В Краснодаре за неделю привились порядка 30 тысяч человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным минздрава региона, в Краснодаре вакцинировались 151 744 человек, оба этапа прошли 112 400 человек, что составляет 96% от поступившей вакцины в город. Об этом сообщили на планерном совещании в мэрии.

После отчета мэр города Евгений Первышов поблагодарил тех, кто сделал прививки от коронавируса.

- Спасибо краснодарцам, который сделали прививки. Помните, мы на прошлой неделе обсуждали, что цифра вакцинированных была порядка 120 тысяч человек, то сегодня 150. Это достаточно большой шаг к выработке коллективного иммунитета и защиты своего здоровья и здоровья окружающих, - отметил Первышов.

Напомним, что в Краснодаре продолжается прививочная кампания. В городе открыты семь мобильных пунктов вакцинации.