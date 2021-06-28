Дети России учатся сохранять леса

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Во Всероссийском детском центре стартовала профильная тематическая смена для членов школьных лесничеств «Лесной подрост». Её участники изучают ботанику, ландшафтный дизайн, а также знакомятся с высокотехнологичными методами природопользования.

Программа «Лесной подрост» собрала 159 юных лесников в возрасте 11-16 лет из Московской, Владимирской, Свердловской, Белгородской, Нижегородской и Ярославской областей. Это представители школьных лесничеств, победители и призёры Всероссийского заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество», победители и призёры региональных слётов школьных лесничеств.

В течение трёх недель ребята будут посещать мастер-классы специалистов лесоведения и создавать экологические проекты под их руководством.

«Эта смена – концентрат передовых знаний о лесных ресурсах, которые профессионалы отрасли – преподаватели профильных учебных заведений и организаций – представят орлятам в вовлекающем, интерактивном формате. «Лесной подрост» включает в себя и серьёзную исследовательскую составляющую, и большой творческий компонент. Уверен, что программа пробудит в орлятах научный интерес и взрастит в их сердцах чуткую, оберегающую любовь к природе», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В ходе смены на специальных занятиях мальчишки и девчонки расширят знания об экологии, лесоводстве, лесовосстановлении и лесоразведении, а также о бережном отношении к окружающей среде и природным ресурсам. Ребята примут участие в мастер-классах от специалистов Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова, Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова, Центра космических услуг и технологий, Апшеронского лесхоз-техникума, Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, Центра дополнительного образования для детей «Ориентир», АО «Газпром Газораспределение Краснодар». Школьники займутся ботаникой, дендрологией, таксацией насаждений «Орлёнка» – оценят их количественный и качественные характеристики. Кроме того, школьники изучат основы ландшафтного дизайна и узнают о работе с цифровыми технологиями и данными дистанционного зондирования земли.

Исследовательскую работу орлята будут осуществлять в эколабораториях и экостудиях, изучая зелёные насаждения и создавая посвящённые природе арт-объекты, фотопроекты, медиапродукты и произведения декоративно-прикладного творчества.

«Впервые такая смена прошла в 2017 году, и сейчас гостеприимный «Орлёнок» уже в пятый раз открывает свои двери для лучших представителей школьных лесничеств. Несмотря на юный возраст, ребята уже хорошо понимают, как важно сохранять и приумножать лесные богатства России, и сами активно этим занимаются. Это значит, что в будущем, я в этом уверен, они смогут пополнить ряды успешных профессионалов в области лесного хозяйства, природопользования, экологии, и наше бесценное достояние – российский лес окажется в надёжных руках», – прокомментировал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Профильная тематическая смена для членов школьных лесничеств «Лесной подрост» продлится до 13 июля 2021 года. Организаторы программы: Федеральное агентство лесного хозяйства, ВДЦ «Орлёнок».